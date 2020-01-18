Wecare高雄召集人尹立18日早上在鳳山區立委許智傑服務處與市議員黃捷一同賣「光復高雄」新春福袋，強調因應年後即將啟動的二階連署，最快年節期間就會宣布「罷韓總部」的成立處。他也再次呼籲高市府政務官退出選委會，讓罷韓行動順利進行。

「韓國瑜最近都裝乖，但私下動作不少。」尹立鄭重呼籲韓國瑜再次接受高雄市民對他的投票，他也敬告支持韓國瑜的民眾，私底下不要有小動作或手段。總統大選結果已顯示，小動作越多，只會讓反彈的聲浪更大。

尹立認為，任何人都能支持或反對韓國瑜繼續當市長，一切都是公民意見也予以尊重，這就是民主。但最新媒體民調都顯示，高市超過半數的民眾都反對韓國瑜續任，原因多半為帶職參選及施政滿意度低。

針對高市府財政局日前放話，辦罷免加補選恐耗費兩億元之說，尹立強調，罷免與投票相同，都是憲法賦予的公民權，一切也依照選罷法規定。市府行政單位、政務官秉持行政中立的原則，依法行政就好，不該公開呼籲社會大眾不要支持罷免成案。

而高雄市副市長、選委會主委陳雄文日前對於罷韓一階連署書遭剔除千餘份，表示依據過去經驗已是相當低的比例。尹立回批，高雄辦罷免就一次，哪來的過往經驗。此外，查核權在民政局手中，但民政局長又是選委會總幹事，實在誇張。要求罷免二階，政務官需退出高雄選委會，避免「卡霸韓」。

「高雄人選擇了韓國瑜，也有權利拉下韓國瑜。」尹立表示，整個罷免過程不希望有太多政治算計，因為這是「高雄人的事情」，不論支持韓國瑜與否，最後都由高雄市民決定。對於罷韓行動立場不斷遭受質疑，尹立強調，罷韓行動由公民團體組成，不希望任何政黨力量進入。

(中時 )