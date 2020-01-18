走進會場時，沿路和表演團隊合影。（趙婉淳攝）

馬英九致詞完後主動替獨居長者披上圍巾，並送上紅包。（趙婉淳攝）

前總統馬英九今天中午出席「109年度新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐會」，對於陳師孟請辭，馬英九會前受訪時，一開始聽不清楚「蛤！」了一聲，後直言「噢！他早就該辭職」，很少看到一個踐踏法治的人，得到八成法官抗議，中華民國他是第一人，早就該辭職。媒體追問，陳師孟被蔡英文總統慰留，馬長嘆一口氣後，疾呼「My God！」

國民黨2020敗選後，黨內積極檢討兩岸政策，包含賦予九二共識新意義，馬英九說，這可以討論，到底要跟大陸保持什麼關係，要一直對抗到底，還是希望用和平方式解決爭端，這才是關鍵。

詢及國民黨改革方向，馬英九說，將逐步提出方法，今天恐怕沒有辦法馬上告訴你，然後露出禮貌性微笑。至於基進黨形容馬英九是是選上總統的韓國瑜？馬英九再三確認基進黨言論，後回「聽不懂」。

黨主席補選將於3月7日舉行，有無可能回鍋黨主席？馬英九不願多做表達，快步進入會場，走向主桌沿路大方和表演團隊合影，並備好上百份春聯給大家，自嘲為一優點就是沒有錯字，並為獨居老人披上圍巾和送上紅包，送暖給獨居長者。

這場餐會是由國民黨新北市黨部主委李乾龍舉辦，連年邀請獨居長者餐敘。馬英九致詞時說，看到李乾龍一再推動照顧老人，真的很感動，自嘲現在是「資淺老人」，雖然還並不那麼老，真正感覺到老人真的需要照顧，照顧老人就是照顧自己的未來。他說，李乾龍這段時間忙於選舉與黨務，雖然這麼忙他也沒有變瘦。

(中時 )