買房簽約，真的務必睜大眼睛看清楚！陝西省安康市有一對超正姊妹花，去年7月透過房仲，在西安市未央安盛花苑社區，姊妹倆一人一戶買了房子。結果等到房子準備點交，赫然發現「都有人住了」，兩人300萬的首付款「全打水漂了！」也找不到相關人士出面處理，氣得報警要追回款項與討公道。

據《看看新聞》報導，這對美麗的余姓姐妹花，兩人是透過當地一名孫姓房仲，購買了西安市未央區安盛花苑社區A幢3單元的房子。姐姐買的是2401室，妹妹買了1705室。余家姊姊說，他與妹妹兩人共付了70多萬人民幣的首付款，相當於台幣300萬。當時簽約前，房仲欺瞞她所購買的2401室沒有鑰匙，「她就帶我去看了一個同戶型的，也是同一個樓層，當時覺得挺滿意的。」

後來雙方簽訂了購房合同，合同中顯示，賣方是西安安盛置業有限公司，也蓋有公章和法人的簽字。而原定2018年12月31日前應該要交屋，但直到2019年，房子都沒人來辦交付。余女後來自己到社區查看：「敲我買的2401的門，發現房子都已經裝修好了，屋主已經住進去好久了；屋主說這個房子是他們買的，都住進去很長時間了」，讓她當場傻眼。

而不只余家姊姊，妹妹也有一樣遭遇，後來她們透過詢問，發現她們原定購買的兩間房，都已經有人買下且入住。後來余姓姊妹找到當初接洽的房仲，房仲為他們聯絡自稱賣方的人士，但實際找出售房屋的公司，才發現自己根本受騙。現在姊妹倆已經報警處理，等候警方進一步調查。

(中時電子報)