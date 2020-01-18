「歐洲金童」東契奇這次不追求大三元，而是個人三分球單場新高！東契奇18日單場投進生涯新高8顆三分球，貢獻全場最高35分，外加8籃板、7助攻，帶領獨行俠120比112擊潰拓荒者，強奪4連勝，目前續居西區第6位置。

獨行俠雖在一開賽遭到對方打出14比2，卻靠東契奇的三分火力逐漸追上，甚至取得反超，更在小哈達威、布朗森等人提供支援火力下，擴大領先差距到雙位數，反觀拓荒者「雙槍」之一的麥科倫，卻在第2節扭傷左腳踝提前退場治療。

上半場結束，獨行俠取得72比63領先，儘管拓荒者仍未放棄，打到最後關頭追到只差6分，可是東契奇接下來完全主宰戰局，先在最後1分10秒切入上籃取分，接著最後46.1秒投進大號三分球，重新擴大領先到11分，也讓勝負底定。

東契奇全場投23中11，含三分球投12中8，8罰5進，徹底展現他強大的三分火力，小哈達威也投進5顆三分球，拿下29分，塞斯柯瑞16分；拓荒者則以利拉德34分、10助攻表現最佳，安森尼22分，懷塞德21分、18籃板與5火鍋。

(中時 )