年關將近平鎮警上街宣導交通安全。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

春節年假將至，預估傳統市場、賣場、觀光風景遊憩景點及廟宇等將湧入大量採買及觀光人潮，為向民眾宣導春節期間交通安全及各項交通秩序維護措施，桃園市平鎮警分局上街宣導，讓民眾都能平安歡度佳節。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，農曆春節將屆，由於尾牙期間民眾飲酒習慣及風俗等民情，國人宴席飲酒頻率增加，為了防制酒駕造成憾事，分局宣導小組今18日上午特別前進轄內各大重要路口及人潮聚集處所，向民眾宣導行車上路務必遵守相關交通法令，以確保生命與財產安全。

隨著農曆春節腳步接近，平鎮警分局為了維護地方轄區交通及治安，並配合109年加強重要節日安全維護工作，特別將針對轄區易發生酒駕的時段及路段加強取締，以遏止酒後駕車歪風，遵行醉不上道的守法觀念，並配合政府「酒駕零容忍」政策，以確保交通秩序與民眾生命財產之安全。

除此之外，為了維護春節期間交通順暢，平鎮警分局也規劃各項春節交通疏導因應作為，並參考警廣、市府交控中心資料，預警可能壅塞之路段派員加強疏導，並針對違規停車加強勸導及取締，全力維護春節期間交通之順暢。

(中時 )