春節竹圍漁港易塞車警呼籲改道。（大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

春節竹圍漁港易塞車警呼籲改道。（大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

春節連假即將到來，桃園市竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總是吸引大量遊客前來觀光，大園警分局為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

大園警方表示，竹圍漁港可分4線進入，從台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港；從台15線北上車輛可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場；從台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港；台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。

此外，春節期間許多民眾會經由國道2 號大竹交流道北上桃園、台北或南下中壢、青埔地區，大園警方表示，中壢方向往國道2號大竹交流道行車，如遇壅塞，可右轉改由110甲線（大園區中正東路）往國1內壢交流道方向分流，呼籲民眾春節期間行走替代道路避免壅塞。

(中時 )