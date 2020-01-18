大聯盟季外因作弊案陷入混亂，美國旅日棒球作家Jim Allen在網誌上說，其實日本職棒已行之有年，只是方法不同。這是前中日龍球星谷沢健一跟他聊天時說過的：「在舊廣島球場，曾有人藏在計分板裡面用燈號來傳遞訊號，閃一次是速球，閃兩次是變化球。」

谷沢健一說：「那個燈號是我最先發現的，然後他們就不弄了。後來有些打者在褲子裡安裝蜂鳴器，用無線電訊號傳遞。」谷沢1970-86年效力龍隊，當時廣島總教練(監督)是古葉竹識，不只他一人這樣幹，更不是他發明的。

太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)近日也被謠傳使用類似的裝置，引起軒然大波。當然比起谷沢活躍的70和80年代，現今的裝備肯定先進得多。

谷沢可能覺得這沒什麼，因為中日龍當年也在計分板裡面藏著一個球探。那時不是LED計分板，如果破解對方投手是變化球，球探就會搖晃主場球隊的牌子(中日龍是D)，不搖動就是快速球。計分板的位置從打者眼角的餘光就能瞄到。

當然也有明刀明槍破解對手的，已故的日職名人堂(野球殿堂)選手高木守道，他只要注視對方投手的動作就能抓出破綻，連暗號都不需要，谷沢至今不明白他是如何做到的。「諜對諜」向來是棒球的一部份，大聯盟仍允許人力破解暗號，只是現今科技進步，難免有人把歪腦筋動到電子儀器上。

(中時電子報)