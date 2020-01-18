身體冰冷除了會酸痛疲勞，日本醫學博士川嶋朗指出，還可能會提高心腦血管疾病、罹癌和下半身肥胖的風險。對此，日本料理研究家市橋有里推薦一道「薑絲糯米雞湯」不僅能解決身體寒冷的問題，還能補充營養。

《早安健康》報導，日本東京有明醫療大學針灸學科教授、醫學博士川嶋朗說，人體內的酵素在體溫38～40度時最活躍，當酵素不夠活躍，代謝就會惡化，無法製造體內必要的物質，還容易堆積老廢物質，無法排掉。導致人倦怠、貧血、疲勞、肩膀酸痛、頭痛等不適，更與下半身肥胖、糖尿病、心腦血管疾病有關係，還會讓基因的修復功能變差，使罹癌風險提高。

而日本運動食品專家、料理研究家市橋有里，推薦喝「糯米雞湯」能補充蛋白質、促進產熱、增加肌肉量，同時加入生薑改善血液循環、提高免疫力、促進燃脂。

《糯米雞湯》

●2人份材料

糯米1杯、雞胸肉100克、雞粉2大匙、鹽少許、胡麻油1大匙、酒1大匙、水1400毫升、薑絲適量。

●做法

洗糯米、倒胡麻油後放著備用。

煮一鍋水，加酒煮至沸騰後轉中火煮雞胸肉約4分鐘，再把雞胸肉取出備用。

把糯米倒入煮過雞胸肉的鍋中，開大火煮至沸騰，再稍微轉小，加入雞粉煮20～30分鐘。

煮到糯米能吃後裝盤，放入雞胸肉、薑絲、少許食鹽調味，完成。

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(中時電子報)