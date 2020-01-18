農委會自106年起啟動食農教育推廣計畫，每年輔導100個多元團體來推動，帶領全民認識國產農產品及響應吃當季食在地觀念，今(18)日於台北車站1樓多功能展演區舉辦「食農小學堂．全民大探索」食農教育成果展，並頒獎表揚108年推廣食農教育績優學校。

農委會表示，108年食農教育推廣計畫以「農業生產與環境」議題為推動重點，鼓勵多元團體依其在地資源及人文風土，發展不同年齡層的教案教材，將食農教育深入家庭、學校及社區。其中教學設計組透過前一年度推廣績優的學校，運用該會各試驗改良場所研發的國產農產品教材，規劃學校食農教育教案、課程及活動，提升食農資訊傳遞的正確性。

本次擇優獎勵32所學校，其中特優得獎組別桃園內壢國民中學，從蔬菜盆栽到一畦菜園，從點狀零散課程到線性帶狀主題，課程規劃完整，也融入領域課程，讓推廣效益擴散。得獎學校分享食農教育執行經驗，期待更多學校及其他團體能投入食農教育推動的行列。

本次農委會邀請100個計畫執行單位提供教材教案介紹，民眾可從展示海報瞭解學校、社區組織、農會、非營利組織等單位推動食農教育之多元方式，讓推廣效益擴散，也期待更多學校及其他團體能投入食農教育推動的行列。

農委會表示，109年食農教育推廣計畫即將開跑，凡農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化等主題，並符合發展在地農業及飲食特色創新與策略性推廣模式，均可提案，預計將補助60案，補助金額方案最高為新台幣50萬元，鼓勵各界踴躍提案，讓台灣食農推廣挹注新創意。

(中時 )