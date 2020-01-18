中天《來去CHECK IN》明(19日)晚間7點播出主題「不怕你踢館 最強美食陣容排出來」，主持人郭彥均與巴鈺前進號稱美食寶藏之地的南投，首站來到媲美飯店Buffet等級的平價吃到飽火鍋，郭彥均心急喊：「快快快！我錄外景10多年，從來沒吃過CP值這麼高的啦！」

「郭巴」二人組平價火鍋吃到飽，包括甜白蝦、藍蟹、魚子醬。（中天提供）

肋眼上蓋與板腱牛等，都是吃到飽的品項之一，兩人異口同聲地驚呼：「這裡能吃到200道以上的美食，我們竟然只花了火鍋湯底的錢！」看著巴鈺大啖天使紅蝦的模樣，讓郭彥均忍不住提問：「妳跟老公誰剝蝦啊？」巴鈺嬌羞回應：「老公會用嘴巴剝給我吃，他還有很多你不知道的技能呢。」郭彥均笑回：「你老公舌功很強耶！」

郭彥均躺在擁有歐美家居必備的高腳床上。（中天提供）

二人挑選了位在南投市區的「城堡」入住，巴鈺將房門推開，沒想到映入眼簾的竟然是華麗的水晶吊燈，「這是把博物館變成飯店嗎？從大廳一路走來，不是挑高5米8，就是走廊佈滿名畫，每個房間都有水晶燈耶！」最後一抵達雞舍，馬上體驗古法煉製滴雞精的秘訣，來這裡不只有滴雞精可以喝、全雞料理吃到飽，光是雞湯就有四物、金線蓮、何首烏、冬蟲夏草等多種口味，讓二人尖叫：「這喝2碗就回本啦！你看這裡CP值多高！」。

郭彥均（左）、巴鈺體驗古法煉製滴雞精的秘訣，反覆將雞骨頭搗碎，讓骨髓隨著肉汁留下，形成高營養價值的滴雞精。（中天提供）

全雞料理吃到飽，讓郭彥均（左）讚不絕口說：「我從出生就想吃了！」右為巴鈺。（中天提供）

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