蔡依林（Jolin）在邁入金鼠年前再傳秒殺喜訊！日前宣佈於5月9、10日兩天於高雄巨蛋再加開兩場演唱會的Jolin，門票今中午‪12:16‬開賣，再次造成歌迷搶票熱潮，這次搶票題目為「請問上一次在高雄舉辦Jolin演唱會是在哪一年」、「蔡依林 Ugly Beauty 演唱會台北站已演出幾場」，仍於五分鐘內鐘售罄，天后魅力驚人！

蔡依林。（凌時差提供）

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