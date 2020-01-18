蔡依林加場門票又秒殺！二萬張5分鐘搶光 13:232020/01/18 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡依林（Jolin）在邁入金鼠年前再傳秒殺喜訊！日前宣佈於5月9、10日兩天於高雄巨蛋再加開兩場演唱會的Jolin，門票今中午12:16開賣，再次造成歌迷搶票熱潮，這次搶票題目為「請問上一次在高雄舉辦Jolin演唱會是在哪一年」、「蔡依林 Ugly Beauty 演唱會台北站已演出幾場」，仍於五分鐘內鐘售罄，天后魅力驚人！ 蔡依林。（凌時差提供） (中時 ) #蔡依林 #加場 #門票 #演唱會 #Jolin 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡依林閒不了 首爾創作營激靈感 04:102020/01/14 娛樂新聞 遭阿伯抗議別辦演唱會 高嘉瑜嘆：左右為難 12:362020/01/14 政治 影／高嘉瑜要開演唱會 網友想起羅淑蕾歌聲：有特色 14:112020/01/14 政治 自拍照網揪「讓自己看起來臉大」釣出蔡依林高EQ回應 14:352020/01/15 娛樂 光良新專輯《絕類》演唱會當天首賣 20:002020/01/15 娛樂 蔡依林自拍照「P圖露餡」 網驚：以為是謝金燕 11:572020/01/16 娛樂 峮峮贈「開腿封面雜誌」助攻蛋 宇宙人小玉羞「眼睛不知看哪」 19:132020/01/16 娛樂 朴志訓澳門演唱會放大絕 可愛撒嬌收藏送禮！ 19:552020/01/16 娛樂 李千那四度登《紅白》 新年許願發片開演唱會 20:062020/01/16 娛樂 西洋流行演唱會將於中天連播6天！ 21:022020/01/16 娛樂 娛樂熱門新聞 2020財運排行榜 這3個生肖繼續發大財！ - 娛樂 她一開門驚見老公與妹啪啪啪 購物專家曝表姊淒涼下場 - 娛樂 神仙姐姐劉亦菲崩壞？4大美女同框「胖了一圈」 - 娛樂 美女主播陳海茵「被收視率綁架」：很灰心 暫別主播台3個月 - 娛樂 吳宗憲替斯容和小鐘牽線 放話兩人結婚「包兩百萬紅包」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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