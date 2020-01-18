時尚媽咪殷悅（Melody）17日出席「肌膚之鑰」開幕活動，昨一天剛過41歲生日的她，堅持要做永遠的少女，當收到一堆「身體健康」的生日祝福時，非常不開心，「我昨天是就是12點之前不回家，我就是少女，我不服，我照樣要玩到12點半才回家。」透露自己慶生跑趴直到半夜才回家，笑說明年最想收到的祝福是，「生日快樂的Party邀約。」

透露每年都會收到兩個女兒的手作卡片生日禮物，Melody感嘆女兒長好快、又貼心，「老大寫說媽媽祝妳生日快樂！妳真的值得一個很好的生日，妳工作很辛苦，要照顧我們、照顧爸爸、照顧小狗，然後我們家的妹妹，我覺得有點遺傳她爸爸的基因，媽媽生日快樂！今年妳還是有罵我，但是沒有關係，因為有的時候我也會生氣，生氣是情緒自然的發洩，It’s OK.」笑說生日還被戳痛處這樣對嗎？但是又忍不住大誇女兒們實在太可愛，真的是老天帶給自己最好的禮物。

Melody老公年年生日都會送上花，她打趣表示，送花不如送畫，藝術品更能陶冶性情，還能保值。而她也意外透露自己與韓國女團BLACKPINK成員Jennie同天生日，還發願新年要跟兩個愛跳舞的女兒組團出道，連主打歌都想好了，「Twice的〈Feel Special〉，最近女兒練舞都在跳這個。」至於即將來到的年假，她表示最近剛忙完搬家，所以今年過年沒有安排旅遊行程，「等等還要回家包餃子、包春捲，還要大吃，大吃之外還是要運動。」十分忙碌。

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(中時電子報)