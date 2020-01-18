據《韓聯社》、《法新社》與《喜瑪拉雅時報》報導，尼泊爾喜馬拉雅山的安納布爾納峰（Annapurna Massif）17日早突然發生雪崩，造成包括4名南韓人和3名尼泊爾嚮導等7人失蹤；同一時間也傳出有3名台灣遊客與2名陸客亦一同遇到雪崩，但目前並未在失蹤名單上，狀況不明。
南韓旅遊與登山協會（Korea Tours and Trekking Operators Association）秘書長普戴爾（Arjun Paudel）指出，這一韓旅團是在15日從在喜馬拉雅山最高山峰之一的安納布爾納峰營區（Annapurna base camp）出發，並在海拔3230公尺處遭遇雪崩，造成4名南韓人和3名尼泊爾嚮導等7人失蹤。
尼泊爾旅遊局表示，17日晚已派出搜救隊。不過當地警察表示，當地氣候情況不佳，阻礙了搜救行動，「目前搜救隊正在路上，我們也有一架直升機正在待命，只等待氣候好轉」。
普戴爾說，目前傳出至少有3名台籍與2名陸籍登山客也在前往安納布爾納峰營區的途中，行走接近甘達基專區的馬查普查雷峰時遇到山崩，目前報導皆未提到台籍旅客狀況。
不過，安納布爾納鄉村市政府（Annapurna Rural Municipality）主席向新華社表示，該韓團原本有9名旅客，當地民眾已在發生雪崩地區救回5名華人旅客與5名韓籍旅客。
(中時電子報)
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