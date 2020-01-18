據《韓聯社》、《法新社》與《喜瑪拉雅時報》報導，尼泊爾喜馬拉雅山的安納布爾納峰（Annapurna Massif）17日早突然發生雪崩，造成包括4名南韓人和3名尼泊爾嚮導等7人失蹤；同一時間也傳出有3名台灣遊客與2名陸客亦一同遇到雪崩，但目前並未在失蹤名單上，狀況不明。

南韓旅遊與登山協會（Korea Tours and Trekking Operators Association）秘書長普戴爾（Arjun Paudel）指出，這一韓旅團是在15日從在喜馬拉雅山最高山峰之一的安納布爾納峰營區（Annapurna base camp）出發，並在海拔3230公尺處遭遇雪崩，造成4名南韓人和3名尼泊爾嚮導等7人失蹤。

At least six trekkers including four Koreans went missing from Deurali area in Kaski district after an avalanche triggered by heavy snowfall hit the trail route along the Annapurna trekking circuit on Friday.a



They had started ABC trekking on January 15. pic.twitter.com/eFlfwoRDX4 — prakash (travel himalaya) (@yourprakash1) January 18, 2020

尼泊爾旅遊局表示，17日晚已派出搜救隊。不過當地警察表示，當地氣候情況不佳，阻礙了搜救行動，「目前搜救隊正在路上，我們也有一架直升機正在待命，只等待氣候好轉」。

普戴爾說，目前傳出至少有3名台籍與2名陸籍登山客也在前往安納布爾納峰營區的途中，行走接近甘達基專區的馬查普查雷峰時遇到山崩，目前報導皆未提到台籍旅客狀況。

不過，安納布爾納鄉村市政府（Annapurna Rural Municipality）主席向新華社表示，該韓團原本有9名旅客，當地民眾已在發生雪崩地區救回5名華人旅客與5名韓籍旅客。

(中時電子報)