「甘霖基金會送年菜傳愛日」今天在啟聰學校，氣勢磅礡的太鼓聲中愛心登場，今年共有400位送愛天使與甘霖基金會一同來送年菜給長輩。（盧金足攝）

甘霖基金會為獨居長輩分送7天份的年菜，一箱10公斤重的物資。（盧金足攝）

農曆春節將到，全家人圍爐吃年夜飯，享受團圓溫暖，但很多獨居長輩不只一人孤單過年，也為年假這幾天的餐飲供應擔心，甘霖基金會舉辦11年的「耶誕傳愛日」，今年轉型為「送年菜傳愛日」，18日號召400多名志工，為獨居長輩分送7天份的年菜，一箱10公斤重的物資，除了有開跑車來響應送餐的民眾，還有近百名騎腳踏車的民眾組隊，將年菜分裝送到長輩家中。

「甘霖基金會送年菜傳愛日」今天在啟聰學校，氣勢磅礡的太鼓聲中愛心登場，今年共有400位送愛天使與甘霖基金會一同來送年菜給長輩，幫長輩準備好豐富年菜，不用擔心過年用餐的問題，同時透過送餐天使登門造訪，感受到社會滿滿的關懷和祝福。

為感謝送愛天使，甘霖基金會特準備象徵榮譽的送愛天使勳章，由現場每一位送愛天使幫彼此掛上。接著由送愛天使代表領軍，全體送愛天使舉起右手宣誓：「擔任甘霖的送愛天使，以喜樂、溫暖的心，參與送年菜傳愛日活動，我願完成這個神聖任務，把年菜和新年祝福送給長輩！」在全體磅礡的宣誓詞中，送愛天使們帶著期待與熱情，踏上送愛的旅程。

今年送年愛的個案中，有一名90多歲的曾奶奶，獨自居住於市場角落的違樓，社工初次拜訪時，防衛的態度讓人不解，輾轉得知，奶奶的家人因自顧不暇，已和奶奶斷聯繫，

獨居的曾奶奶飲食非常簡單，常一碗稀飯配著醬菜當一餐，簡陋的床鋪、破舊的家具，再加上昏黃的燈光，陪伴曾奶奶的只有孤單。

接受基金會送餐服務後，社工再度來訪曾奶奶的住處，曾奶奶原本瘦弱蒼白的臉龐，變得有氣色且紅潤，這些年來，甘霖基金會透過送餐關懷曾奶奶的生活起居，曾奶奶愁苦的面容，開始展開了笑容。

今天送愛天使們親自送上愛心年菜，有銀耳雞湯、蘿蔔糕、雞腿、咖哩調理包、沖泡營養等等，曾奶奶感謝說，「這麼澎派，謝謝你們來看我，揪甘心！」

甘霖基金會執行長林錦雪表示，感謝今年有400名送愛天使與我們一起送年菜給長輩，民眾也可以有機會親自關懷弱勢長輩，許多人親自參與過才知道長輩的生活情況，許多長輩住在五坪不到的房子裡，只有一個大同電鍋和小小的冰箱。

甘霖基金會考量到長輩備餐方便性，過年期間為長輩準備的除了有幾道豐盛的年菜，還有足以維持七天年假的替代餐食，如調理包麵條、罐頭、沖泡營養品等等，讓長輩簡單的加熱、水煮就可以享用餐食。

(中時 )