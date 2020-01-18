監察委員陳師孟頻以監察權監督司法權，引起司法界群起反彈，他寫信向總統蔡英文請辭，卻遭蔡慰留。前總統馬英九今(18)日被問到此事，他竟難得撂了一句英文，表達他的不以為然。

陳師孟周一託總統府秘書長陳菊轉交請辭書，總統府表示，總統指示表達慰留、盼陳能做完本屆任期的態度，但也會尊重當事人最後的決定。

聯合報報導，馬英九中午出席公開活動受訪時表示，很少一位政治人物踐踏司法，會得到80%法官抗議，陳師可說是中華民國第一人。被問到陳師孟獲總統府慰留，馬感嘆說了一句 ，「唉，My God」，相當不以為然。

陳師孟2年前在立院行使同意權時說，「希望到監院要處理專門辦綠不辦藍的法官」，而陳師孟就任以來屢為前總統陳水扁翻案，甚至放話要約詢將馬英九判無罪的法官，引起法界大反彈，司法院長許力宗日前出面說重話，力挺法官的獨立司法審判權，

(中時電子報)