楊曉瑄是運動健將成為派出所嬌點。（中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈喜歡自彈自唱自創歌曲。（中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢警分局近期分發11名警察特考班學生報到實習，其中6位是女性，大家各有所長，有的成績優異、允文允武，成為各派出所「嬌點」。

楊曉瑄是國立嘉義大學畢業，目前於龍興派出所實習，不僅讀書厲害，更是位運動健將，曾於警大校運會中得到鉛球比賽第三名及校內柔道比賽無限量級第一名的殊榮，是標準「巾幗不讓鬚眉」的新時代女性。

擁有18張專業證照的魯佩儀，於中壢派出所實習，原先從事於金融業的她，為使自己存有專業，一舉考了18張證照，當初報考警察特考是為了陪妹妹參與消防特考，兩人雙雙上榜，她也也希望未來在警察這條路上能幫助更多人。

有「小戴佩妮」之稱的實習所長陳育慈喜歡自彈自唱自創歌曲，她在青埔所實習，還發揮所長運用在宣導犯罪預防及交通安全，創意又吸睛。

中壢警分局長劉印宮勉勵「準戰警們」，趁著實習期間，以不同角度及思維，多加學習實務工作的內容、汲取學長姐寶貴的經驗，並將課堂理論與工作實務相互結合，將來投入警察行列才能時時跟上時代的新觀念，成為新世代的波麗士。

(中時 )