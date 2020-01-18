台中市大里區燈會活動熱鬧展開，現場還有小提燈發送及摸彩活動，點亮台中。(林欣儀攝)

迎接2020台灣燈會，台中市處處呈現燈光美景，除各區善用在地特色景觀打造燈景，文化部文資局主辦的「文資藝術燈節」，以文資園區背景，結合燈光、科技等，18日正式開展；國美館也以「光之書寫－2020臺灣國際光影藝術節」為主軸推出燈節活動。

炒熱台灣燈會，大里區公所打造區內小型燈會活動，由11區特色花燈啟動遊行打頭陣，點亮屯區景點。區公所指出，大里燈會結合鄰近的興大康橋水岸、霧峰林家宮保第園區及亞洲大學現代美術館等景點，讓民眾白天、晚上都能觀賞，現場還發送小提燈、舉辦摸彩，盼提升觀光。

文化部文資局主辦的「文資藝術燈節」18日熱鬧展開，以日治時代的民營「大正製酒株式會社」為展場、「夢遊仙境」為主題，結合科技與藝術、人文，帶領民眾暢遊「恆織星」、「微光絮語」、「金鼠祈福」、「森光秀」4大展區。

文資局指出，「恆織星」展區是以編織技法與光影藝術呈現出璀璨夜空、「微光絮語」則是以森林為發想打造的光影藝術裝置、「金鼠祈福」透過燈飾及彩繪打造祈福迎新春的招財鼠、主廣場的「森光秀」以樹木群落營造光線氛圍的魔幻秘境，配合場域四周的迎賓花毯、璀璨星廊等，將展至2月29日。

(中時 )