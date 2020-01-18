大陸武漢市衛生健康委員會表示，截至16日，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院12例，尚在治療中的重症患者有5例，死亡2例，其餘患者病情穩定。不過英國MRC全球傳染病分析中心計算顯示，估計當地患者恐已感染1700人左右。

根據BBC報導，傳染病專家尼爾·弗格森（Neil Ferguson）教授指出，儘管疫情以武漢為中心，但泰國已有兩起、日本則有一起，表示病情已經輸出至其他國家，將意味著真實的案例比所報告的案例要多更多，因此與前一周相比，情況令他非常擔心。

弗格森表示，目前無法獲得準確的數字，但是基於病毒，本地人口和飛行數據的爆發建模可以提供一個思路，以武漢國際機場為1900萬人提供服務，每天只有3400人出國旅行，經由詳細計算，推估感染病例為1700例。

大陸官員宣稱，病毒來自武漢海鮮和野生動物市場中被感染的動物，目前尚無該病毒從一個人傳播到另一個人的案例。不過弗格森則警告，人們應該從現在開始更認真考慮人與人之間大量傳播的可能性，鑑於冠狀病毒的了解，將動物視為如此多人類感染的主要原因是不可能的，因此了解新型病毒的傳播方式是面對威脅的關鍵部分，必須嚴陣以待。

(中時電子報)