前總統馬英九日前表示，九二共識假使要調整，需符合北京方面能夠接受等四項前提，馬今天中午出席由新北市黨部主委李乾龍邀集獨居長者歲末圍爐餐會後表示，若北京不同意的話，你跟誰「共」啊！同時指責對岸把九二共識完全解釋成一中，忘記各表，若不改的話，將增添困難。

馬英九日前認為，九二共識不是不能調整，但無論怎麼調整，都需符合「中華民國憲法」、「民意支持」、「北京方面能夠接受」以及「國際能夠理解」等4個前提，賦予九二共識新意涵。

其中關於「北京接受」似乎引發反彈，馬英九中午結束「109年度新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐會」後受訪表示，九二共識是台灣與大陸的共識，如果北京不同意的話，你跟誰「共」啊！大家一直很誤會，九二共識一定要是台灣共識，也要是兩岸共識，才會有效果。

媒體詢問，現在共識仍存在嗎？馬英九說，就是要找出恢復共識的方法，基本上一中各表對台灣非常有利，且有彈性，既能維持憲法上的一中原則，也能讓兩岸交流。

媒體追問，兩岸看九二共識間有落差？馬英九說，這部分大陸要負相當責任，「因為它把九二共識完全解釋成一中，忘記有各表，這點對岸如果不改的話，老實講將增添困難」。

至於民進黨團頻點名不分區立委吳斯懷，馬英九說，既然已經進入立法院，同樣是吳斯懷的同事就不該這樣。

國民黨打掉重練聲浪高，馬英九接連強調一定要改革。關於被人力拱回鍋黨主席，馬先問「誰？」媒體說很多人，馬呵呵笑出，指自己已經做過黨主席了。至於誰呼聲高，馬回「我們看嘛，馬上很快就會知道」。

(中時 )