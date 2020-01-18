第17季超級籃球聯賽(SBL)全明星周末將於2月8日，在新莊體育館重磅登場！其中明星對抗賽將由中華男籃代表隊與SBL明星隊交手，為即將到來的亞洲盃男籃 資格賽暖身，即日起至31日開放網路投票，今年SBL全明星陣容由你來決定！

今年全明星賽透過網路票選及媒體投票，優先入選前場球員票選前3名、後場球員票選前2名，以及洋將票選前1名，其餘5名本土選手及1名洋將將依總票數順位入選。如正選名單有中華隊之球員，則依前場或後場位置總票數依序遞補。

除了全明星賽，經典好戲三分球大賽將有裕隆兩大射手呂政儒、簡浩等人參戰，九太科技洋將兼本季得分王賽森，以及及台啤巴克利則在灌籃大賽正面對決。技術挑戰賽今年也回歸，並加辦六點投籃大賽，邀請退役球員和女籃球星共襄盛舉。

全明星周末門票共分一樓特A區(對號入座)500元、一樓特區(自由入座)400元、二樓自由席300元，將於20日中午12點於年代售票系統，以及7-11、全家、萊爾富、OK超商四大連鎖超商同步開賣。

(中時 )