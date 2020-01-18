八里渡船頭公園今啟用，是新北市唯一以「彈塗魚」為主題的兒童公園。（新北市工務局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府以「彈塗魚」為主題打造八里渡船頭公園，設置包括立體攀爬網、彈跳區、樂活體健區、尋寶沙坑、浪型攀岩牆等設施，造型逗趣又好玩，新北市長侯友宜在今天的啟用儀上也親自體驗，侯友宜說，今年底前將完成至少41處特色公園，提供市民更完善的公園休憩空間。

侯友宜今天上午出席八里渡船頭公園啟用儀式，現場設有闖關活動、街頭藝人表演等，吸引許多親子前往體驗，侯友宜體驗後大讚園內彈跳區能讓長者活絡筋骨、減緩身體衰弱，也有小朋友最喜歡的遊憩區，加上公園鄰近渡船頭鬧區和八里左岸美景，定能吸引遊客人潮。

侯友宜說，八里渡船頭公園為全齡化特色公園，預計今年底全市至少要完成41處共融式公園。

新北市工務局表示，市府將渡船頭公園與周邊閒置用地整合與規畫，設置786.5坪的八里渡船頭公園，是新北市唯一以「彈塗魚」為主題的兒童公園，除了提供舒適的休閒環境，也可望成為八里區新地標。

工務局指出，園區以彈塗魚造型立體攀爬網為主軸，周邊設置彈跳區、樂活體健區、尋寶沙坑、浪型攀岩牆及360度旋轉鞦韆等多款特色遊憩設施，並以水底場景造型地墊、木屑、人工草皮等多種鋪面材質，使公園景觀更豐富有趣，另打造1座觀景平台，讓民眾欣賞淡水河岸美景。

(中時 )