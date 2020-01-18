通霄鎮公所印製1萬5000付風景撲克牌，張張引起通霄鎮民共鳴。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所鼠年的春節賀禮有創意，與4名攝影師合作印製通霄鎮風景名勝撲克牌，別具收藏價值。（巫靜婷攝）

通霄鎮公所鼠年的春節賀禮有創意，與4名攝影師合作印製通霄鎮風景名勝撲克牌，別具收藏價值。（巫靜婷攝）

這款春節賀禮超搶手 通霄家戶通通有獎

農曆春節將至，各鄉鎮市公所向鄉親祝賀新年會發贈春聯、月曆等，苗栗縣通霄鎮公所今年很不一樣，首度與4名在地攝影師合作，收集24里美景、美食，印製充滿通霄特色的撲克牌，近期由里長逐一放送給家戶，鎮長陳漢志表示，創意發想來自公所的年輕同仁，除了實用，也能大力宣傳家鄉。

過年期間親朋好友相聚，台灣人習慣在家中「小賭」一下試手氣，尤其以卡牌類益智遊戲最受歡迎，通霄鎮公所向大學生及公所年輕同仁請益，決定與4名在地攝影師及地方人士張文煥、卓輝隆、邱文煌、羅可喬合作，拍攝通霄24里的風景名勝，印製1萬5000付，54張裝特色撲克牌，隨春聯發送給通霄各家戶。

鎮長陳漢志表示，公所向鄉親祝賀新年，事前問年輕人「過年都玩些什麼？」，他們說「過年就和朋友聚聚，享受家庭和樂氣氛，偶爾會玩撲克牌」，於是建議公所把通霄的美景美食融入卡牌中，創意發想獲得公所主管及代表會認同，主要是希望透過遊戲，也能行銷通霄、促進觀光，提升消費經濟。

陳漢志說，通霄鎮共1萬2000多戶，近期由各里長逐戶發贈春聯，特色撲克牌也會一併發送，每戶1付，剩餘的撲克牌將作為獎品或宣導品，惠贈予來到通霄遊玩的民眾及鄉親。

通霄鎮撲克牌包裝採大紅色，恰似鞭炮喜氣洋洋，收集的照片五花八門，除了有知名景點通霄神社、虎頭山公園、海水浴場、拱天宮、落日大道等，還有美食通霄煎包及記錄平常不經意的社區一隅，有鎮民驚呼「原來通霄國小陸橋這麼美！」，打牌也能細細品味家鄉之美。

(中時 )