有這麼「凍未條」嗎？台中市驚傳男女在街頭上演活春宮的離譜事件，一對駕駛白色BMW轎車的男女，當街愛愛大戰2回，女子甚至還全裸，路過民眾震驚之餘，還冷靜錄影打電話報警。警方表示這對男女已觸犯妨害風化罪，已連繫車主到案說明，將會依法送辦

17日凌晨3時許，有民眾在北屯區大馬路旁，直擊一對開著白色BMW轎車的男女，當街發生性行為，錄下約5分鐘的活春宮影片。據自由時報報導，這對男女將車停在紅綠燈下方路邊，接著就在豎立著號誌桿與電力設備的人行道上辦起事來。

第一回合男女雙方都沒脫衣，採後背式進行，戰完後2人上車，觀眾還在震驚當中，不料2人竟然又下車進行第2回合，這次女生甚至全裸，目擊民眾簡直不敢置信。

據ETtoday新聞雲報導，第五警分局東山派出所所長詹典儒表示，獲報到場時，該輛車已開走，2人行為已觸犯妨害風化罪，已連繫車主到案說明，也將依法送辦。

(中時電子報)