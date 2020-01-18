東森集團17日在世貿1館封館舉辦集團尾牙活動，集團員工與嘉賓參與共計3,000人共襄盛舉，總裁王令麟霸宣佈年終最高六個月、全場嗨翻天，東森及相關企業集團也公佈2019年營收272億，獲利13億，營收年增18％。

東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森新媒體控股併寵物雲年營收18.2億元，年增117％。

王令麟在致詞時宣佈:「2019是東森集團的轉變年，2020年將是我們全面推展業務的大躍進的成長年! 今年集團營收挑戰388億，獲利20.8億! 2024年集團營收將達1300億，獲利挑戰128億!!東森購物目標223.4億、 自然美目標27.7億、 新聞雲21.9億、寵物雲 20.6億、東森直銷35.7億! 我們今年各公司的年終發放優於同業，願意兼任十七大中心不同任務的同仁，也加發獎金，各位，大膽追夢，創造公司價值，決不原地踏步，墨守成規，只要你願意挑戰，認真努力，東森是各位最佳的舞台!我在此宣佈，今年，東森保代年終最高6個月、東森直銷5個月、東森國際4個月、東森購物3.5個月、ETtoday新聞雲3個月、東森自然美2個月。」

王令麟一宣佈年終標準，全集團上下歡聲雷動，東森始終是最敢開出高薪的媒體龍頭。東森集團的ETtoday新聞雲今年勇奪金鐘獎最佳綜藝節目，在尾牙卡司上也非常「聲林」，不但邀請眾多實力派唱將輪番登台獻唱，包括樹導師林宥嘉、本土天團玖壹壹、周興哲、鄭心慈，還有《聲林之王》歌手李友廷、李艾薇、Gail、吱吱、艾文、許莉潔等，現場氣氛嗨爆！

本土饒舌天團玖壹壹率先帶來《鄉下來的》、《來個蹦蹦》、《9453》組曲開場炒熱氣氛，用充滿節奏感的音樂帶動尾牙一波高潮，並帶領全場大跳蹦蹦舞、炒熱開場氣氛。國民情歌王子周興哲深情獻唱《怎麼了》，展現十足暖男魅力，融化台下一票員工。樹導師林宥嘉壓軸演出，一出場就引發暴動，連續帶來《少女》、《兜圈》兩首經典「宥式情歌」，全場圈粉讓多位女性員工被迷倒。

《聲林之王》第一、第二季歌手也一起到場同歡，現場像同學會一樣非常熱鬧，兩季人氣歌手難得在同個舞台上演唱，美聲輪番接力放送。第一季總冠軍李友廷帶來在節目上差點逼哭老蕭老師的自創曲《把音量轉小》；聲林2冠軍歌手李艾薇則是現場重現《盛夏光年》海豚音，再度震撼大家的耳朵。而東森集團的尾牙也在聲林之王歌手群的精彩表演下劃下圓滿句點!在總裁王令麟的領軍下，東森集團員工也滿心期待東森集團2020年將會更茁壯、更盛大。

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