新浪財經18日報導，號稱「中國音訊第一股」的荔枝17日在美股掛牌上市，發行價11美元，位於指導區間低端，不計超額配售融資4,510萬美元，不到計畫融資額一半。

17日荔枝開盤後，不到一小時漲幅即達38.6％，但之後漲幅回吐，最終收漲5.73％，漲幅幾乎只有日內最大漲幅的八分之一。

(工商 )