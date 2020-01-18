陸音訊第一股荔枝赴美掛牌 盤中漲近40％ 14:342020/01/18 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經18日報導，號稱「中國音訊第一股」的荔枝17日在美股掛牌上市，發行價11美元，位於指導區間低端，不計超額配售融資4,510萬美元，不到計畫融資額一半。 17日荔枝開盤後，不到一小時漲幅即達38.6％，但之後漲幅回吐，最終收漲5.73％，漲幅幾乎只有日內最大漲幅的八分之一。 (工商 ) #音訊第一股 #荔枝 也許您會感興趣 推薦閱讀 擬募資4,510萬美元 陸UGC音樂巨頭荔枝赴美IPO 04:092020/01/18 全球財經 財經熱門新聞 快了！陸客自由行變0 網友反應竟一面倒 - 財經 逼死華為！川普恐出大絕招 台積電ADR不妙 - 財經 估選後台灣走30年大運 飯店老闆：3件大事要解決 - 財經 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 防老美再發難！ 陸吃下總市值近11兆民企藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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