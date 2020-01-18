中國通訊巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟再次在加拿大出庭，法庭安排在20日周一，展開是否引渡孟晚舟到美國的首階段聆訊。

香港信報18日援引外媒報導指出，今年的庭審將分別安排在1月至11月之間，分為4次進行。涉及孟晚舟控罪的三個方面，分別為是否雙重犯罪、加方逮捕程序問題，以及美方指控罪名的問題。

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