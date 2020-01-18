孟晚舟再出庭 20日展開首階段聆訊 14:342020/01/18 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國通訊巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟再次在加拿大出庭，法庭安排在20日周一，展開是否引渡孟晚舟到美國的首階段聆訊。 香港信報18日援引外媒報導指出，今年的庭審將分別安排在1月至11月之間，分為4次進行。涉及孟晚舟控罪的三個方面，分別為是否雙重犯罪、加方逮捕程序問題，以及美方指控罪名的問題。 (工商 ) #孟晚舟 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為戰略進一步落地「Cloud＆AI」升至第四大事業群 10:432020/01/14 財經 華為組織調整 Cloud＆AI扮要角 04:092020/01/15 焦點新聞 華為雲端AI部門 升至事業群 04:102020/01/15 全球財經 華為5G手機去年賣出690萬支 04:102020/01/16 全球財經 華為在英投資 擺脫美國禁令制約 02:242020/01/17 焦點新聞 美擬擴大封殺華為 暴風圈逼台 02:252020/01/17 論壇廣場 華友聯今年銷售加開工建案總銷達百億 20:122020/01/17 財經 翻盤？孟晚舟案最新文件透露 未對匯豐詐欺 10:112020/01/18 國際 財經熱門新聞 快了！陸客自由行變0 網友反應竟一面倒 - 即時 逼死華為！川普恐出大絕招 台積電ADR不妙 - 財經 估選後台灣走30年大運 飯店老闆：3件大事要解決 - 財經 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 防老美再發難！ 陸吃下總市值近11兆民企藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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