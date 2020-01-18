國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)日前在華盛頓發表講話後指出，「中美貿易戰停戰不同於貿易和平」。她並表示，簽署第一階段協議將降低負面影響，但並非未完全消除。

香港信報18日援引外媒報導稱，格奧爾基耶娃表示，IMF在本月20日周一發布新的「世界經濟展望」報告時，將就中美簽署首階段協議後，兩國貿易關係緊張的影響作最新的評估。

(工商 )