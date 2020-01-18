由莊開文主持的《T觀點》，邀請國立臺灣自然科學博物館的館長孫維新解析天文景象與生物歷史，孫維新不只將科博館的珍貴館藏「太空隕石」帶到現場，還分享國際研究指出，別再說恐龍絕種了，「其實鳥類就是恐龍的後代，以後去炸雞店，要抱持著敬畏的心。」

孫維新帶了兩顆成分不同、分別在中國大陸和美國發現的隕石，雖然直徑都只有幾十分公分，但莊開文費了好大的力氣才把隕石舉起，他笑說，拿起隕石就像在健身房舉啞鈴一樣，有健身的效果，一旁的孫維新大笑：「地球上應該沒有人拿隕石健身，因為實在太奢侈了。」

由於受地心引力的影響，隕石墜落地球的速度約在時速四萬到七萬公里，小小一顆隕石，就有可能在地球表面上砸出直徑數百公尺、深十幾層樓的大洞，莊開文好奇恐龍的滅絕，是受到多大隕石的影響，孫維新表示：「六千五百萬年前造成生物大滅絕的天體直徑達到十幾公里，砸到地球後，地表出現了直徑兩百公里的坑洞。」大約就是台北到彰化的距離，不過孫維新也強調，其實恐龍滅絕是一個迷思，根據本世紀最重要的考古發現，「今天的鳥類，就是當年的恐龍。」還笑說，「大家以後到炸雞店吃炸雞，要抱持著敬畏的心情。」

(中時 )