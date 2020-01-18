長輩們跳脫疾病及年齡限制，在活動前認真挑選衣服、配件，雖然有些害羞，演出依舊架勢十足。（嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

長輩們跳脫疾病及年齡限制，在活動前認真挑選衣服、配件，雖然有些害羞，演出依舊架勢十足。（嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義長庚醫院院長林志鴻一身紅色打扮，分送春節喜糖給長輩們。（嘉義長庚醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義長庚護理之家今18日邀請護理之家的長輩和家屬提前圍爐，院方還心為阿公、阿嬤們舉辦一場「青春不老秀」，讓長輩們盛裝打扮迎新走春，嘉義長庚醫院院長林志鴻則以一身清朝士紳裝扮喜氣登場，與長輩們同歡，更期許每位長輩都像是最閃耀的星，在「青春不老秀」舞台上盡情展現自己。

今參與活動的阿公、阿嬤平均年齡80歲，最年長88歲，長輩們跳脫疾病及年齡限制，在活動前認真挑選衣服、配件，雖然有些害羞，演出依舊架勢十足，包括穿著年味十足紅色套裝、提著象徵大吉大利橘子的阿嬤，也有帶著青蔥「衝」出活力的阿公，各個在紅毯上神采飛揚，展露活力，引來台下掌聲、歡呼聲不斷。

林志鴻說，嘉義長庚護理之家成立近10年，每年都會舉辦新春圍爐讓長輩與家屬在護理之家這個大家庭中團圓，並安排家屬為長輩奉茶，表達孝道與感謝，長輩也會發紅包給家屬，彼此互道祝福。溫馨團聚時刻，嘉義長庚醫院營養師也特別設計「麻油傳香年增壽」、「富貴迎春蒸龍魚」等8大年菜家宴，配合長輩牙口狀態訴求軟質口感，且樣樣低油、低糖、少鹽，讓長輩與親友吃得營養、美味，健康圍爐喜迎金鼠年。

(中時 )