大政治大爆掛-無色覺醒》 高雄人好忙 一路拚選舉到2022 14:102020/01/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應年後即將啟動的二階連署，罷韓總部最快年節期間就會宣布成立，至於高雄巿長韓國瑜17日以「停止撕裂，從關心家人開始」，分別向家長及青年朋友喊話，他表示，選舉已經結束，希望不同世代相互理解、關心，甚至不要在政治話題打轉。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 慶祝韓回高雄！「小商人」今晚發雞排 王瑞德捐千碗魯肉飯 11:122020/01/14 政治 獨居老婦獨眼不良於行 消防員像子關心淚灑感謝 13:392020/01/14 社會 108年高雄農產品外銷 成績亮麗 04:102020/01/15 產業特刊 高雄工廠大火 命理師曝「罷韓」玄機 10:262020/01/16 政治 分局長探視殉職警遺族飆淚：謝謝關心 11:042020/01/16 社會 韓國瑜回高雄第四天 出門時間提早了！ 11:142020/01/16 政治 農曆年關將屆 盧秀燕視察魚市、果市關心供銷價格 13:012020/01/16 生活 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 10:472020/01/17 政治 驚！罷韓竟連民進黨也難擋 李正皓爆高雄網友訊息 18:582020/01/17 政治 高雄》罷韓連署上千份遭剔除 尹立提出強烈質疑 19:172020/01/17 政治 政治熱門新聞 用撲克牌看罷韓 命理師一抽出陳鳳馨大驚 - 政治 罷韓最新民調 網看數據嚇死人 - 政治 2024總統民調 這大咖竟能綠地變藍天？ - 政治 蔡拿817萬票 高嘉瑜：民進黨不用太高興 - 政治 2024總統大選 命理師：出現兩個天生敵手 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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