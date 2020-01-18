因應年後即將啟動的二階連署，罷韓總部最快年節期間就會宣布成立，至於高雄巿長韓國瑜17日以「停止撕裂，從關心家人開始」，分別向家長及青年朋友喊話，他表示，選舉已經結束，希望不同世代相互理解、關心，甚至不要在政治話題打轉。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)