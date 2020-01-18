吳怡農在北市謙和市場的謝票最終回，現場排隊長達300公尺，宛如明星見面會。（張薷攝）

【#LIVE】吳怡農團隊謝票現場

2020大選結束，不少候選人陸續掃街謝票，台北市第三選區民進黨候選人吳怡農輸給國民黨人氣立委蔣萬安，今早在謙和市場進行謝票最終回，現場排隊人潮長達300公尺，宛如偶像見面會，對於未來動向，吳怡農重申，哪裡都不去，會繼續待在北市。

台北市第三選區中山、北松山「雙帥對決」，民進黨候選人吳怡農雖然輸給國民黨人氣立委蔣萬安，但人氣卻是相當高。吳怡農今上午在北市謙和市場的謝票最終回，發送限量400分小英春聯和200分小英紅包袋，現場排隊長達300公尺，宛如偶像見面會般，湧進近千農夫農婦們擠爆廣場。

針對未來動向，吳怡農表示，下一步真的是還在思考，有決定方向就跟大家報告，並強調家就在台北市，「所以哪裡都不會去哪裡都不會走，我會待在我的家」 ，不管接下來在哪個崗位，我從事什麼樣的工作角色，對於家園的政策堅持不會變。

媒體追問是否會繼續服務台北市，吳怡農認為，剛剛謝完票，一個禮拜前才落選，沒有資格談太遠的事情，五個月前都不知道會在哪裡選舉，所以現在談幾年後的事都是有點過早，但是我們的堅持 我們對改善家園政治理想是一直沒有中斷。

是否會希望蔣萬安委員能做好做滿四年，吳怡農表示，蔣萬安委員是現在我的立法委員了，我就是住在第三選區，我對他期待跟對所有民意代表的期待都一樣，就是做好民意代表的工作，我不敢對他有任何指導，並尊重他自己的人生安排跟事業規劃。

看到支持者排隊蔓延數百公尺，吳怡農表示相當訝異與感動，也擔心準備的春聯不夠多，最後也許會有點尷尬。吳怡農說，本來其實只計畫要謝票一天，並且是以車隊掃街的方式。但後來覺得這樣不夠，因此決定把選區所有的市場都在走過一遍，謝謝所有人曾經給他的支持與鼓勵，也要親口告訴支持者，他還會繼續努力，還有很多事情要做，也希望能有很多的伙伴一起努力。

此外，吳怡農重申，他仍認為吳斯懷不應該擔任立委，下架吳斯懷的想法沒有變，若是吳斯懷仍要擔任立委、進入國防委員會，則有相關的法令應修法，這也不是針對吳斯懷而已，而是處理所有可能不把台灣的利益放在第一的。

(中時 )