VOX玩聲樂團開唱，李國毅、香蕉等好友力挺。（獨一無二娛樂文化提供）

VOX玩聲樂團受僑務委員會邀約，1月28日至2月15日再次代表台灣遠征歐亞演出，預計前往德國、瑞典、泰國（清萊、曼谷）、越南、柬埔寨等6個國家，舉行7場演出。

日前VOX玩聲樂團剛舉辦完睽違2年的售票演唱會，以純淨人聲到搖滾風格，挑戰極限轟炸，除了「香蕉」王俊傑擔任特別嘉賓外，「戲劇男神」李國毅、「金曲歌王」王宏恩都到場支持，讓VOX玩聲樂團好生感動。

VOX玩聲樂團說，之前因為上通告認識「香蕉」，發現雙方都熱愛口技，就趕在「香蕉」正顎手術之前合作，把3首網路超紅歌曲《來個蹦蹦》、《差不多姑娘》、《玫瑰少年》重新編曲並練唱；而這次合作，也成為「香蕉」術後首演。

為感謝粉絲到場支持，VOX玩聲樂團特別首唱全創作歌曲《眼淚珍珠》送給粉絲，因為珍珠就是經歷過磨練後才能生成的物質，用歌曲意象串聯VOX玩聲樂團與粉絲間的情感跟音樂上的磨合。

(旺報 )