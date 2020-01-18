2020總統及立委選舉落幕，民進黨拿下不錯成績，民進黨秘書長羅文嘉佈局參選台北市長傳聞沸沸揚揚，縱然羅已澄清多次，但傳聞未止；羅妻劉昭儀忍不住在臉書發文，「沒有要跟你們搶位置辣」。

羅文嘉這次回鍋民進黨擔任秘書長，區域立委佈局上，艱困選區啟用不少年輕後進，尤其是台北市，不論當選或沒當選，都有一番好成績，因此遭黨內有心人士解讀，當初區域立委提名是在替台北市長選戰布局。

此傳聞在選舉期間已經傳得沸沸揚揚，直到選後，羅文嘉於今年1月15日率先在民進黨中常會後宣布，日後將與副秘書長林飛帆一同請辭，但同時也導致羅文嘉被外界質疑，先前民進黨的區域立委提名，是在為日後的台北市長選戰布局。

2020選戰民進黨大勝後，羅文嘉在週三中常會，剛好是他接黨部秘書長一年，所以在中常會提出，任務既已完成，工作就該告一段落，也是準備跟大家道別的時刻，並會協助黨主席帶領黨務部門，把選戰善後工作完成，包含人員歸建、預算編列、決算完成、檔案整理、經驗分享。而當初找來接下副秘書長的林飛帆也跟進。

不料，這個作法，卻引來黨內部分人士不滿，當天中常會後就有媒體黨務主管對羅、林的抱怨。而有意參選台北市長的傳聞，再度而來。

羅文嘉的太太劉昭儀也終於忍不住在臉書發文，選前到選後，很多媒體界、政界的友人私訊問她，「聽說社長（羅）要選台北市長？所以才要佈局如何如何…」

劉說，她都回應，「沒有沒有…這群在各選區打出漂亮選戰的台灣派隊，的確是今年選舉的亮點，但彼時秘書長推這些人時，被罵都還來不及，哪能佈局到選市長？」

劉昭儀說，「然後要選也輪不到他選好嗎？他是我們家人氣最弱的一個唉…（大誤）」

劉昭儀在文末表示，「橫豎怎樣都要駡、不如回家給我駡」、「沒有要跟你們搶位置辣」、「客家硬頸」。

(中時 )