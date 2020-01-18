總統蔡英文順利以817萬史上最高票連任，民進黨取得完全執政，綠營支持者歡欣鼓舞。有人認為，蔡將能達成聲望最高點，也將為自己奠定歷史地位，此話一出卻遭打臉，網友直言：「不可能！dpp會先內鬥很久造成混亂。」

網友在PTT論壇發表《我感覺蔡英文的聲望已經達到最高了》一文，寫道：「就像曹操打敗袁紹之後，就已經沒有對手了，這次與國民黨百年的政治奇才對決，還能勝出，代表他的能力受到大眾認可，因此現在的聲望已經達到滿分之滿了。」

發文網友更指出：「所以蔡英文自然會想要提出獨立的主張給大陸看，讓習近平知道今天的蔡英文，已經不是當初馬英九的手下敗將了，那麼接下來就會像唐太宗一樣，奪得天下，然後開啟貞觀之治了。」

文章一出，討論熱烈，有人直言：「不可能！dpp會先內鬥很久造成混亂。」其他網友則紛紛回應：「蔡這屆有機會訪問美國國會」、「dpp內部競爭一直都有，但對外選舉都是團結」、「當初反蔡的四個大老，根本沒有什麼力量」、「蔡800萬講話就是大聲，沒人敢挑戰好嗎」、「當初那堆逼她下台的人不知現在如何？打臉真的是數一數二爽的事了」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)