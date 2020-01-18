殉職空軍中校黃聖航公祭

空軍司令部特別指派空軍樂儀隊到黃聖航中校公祭會場。〔謝明俊攝〕

公祭會場特別設置黃聖航紀念事蹟牆。〔謝明俊攝〕

副總統陳健仁到場致祭並向黃母慰悼。〔謝明俊攝〕

前總統馬英九到場致祭並向黃母慰悼。〔謝明俊攝〕

空軍司令熊厚基頒發行政獎狀，由黃母代表接受。〔謝明俊攝〕

4名空軍中校執行覆蓋國旗儀式。〔謝明俊攝〕

副總統陳健仁、前總統馬英九、國防部長嚴德發、空軍司令熊厚基等人到場致祭。〔謝明俊攝〕

殉職空軍中校黃聖航公祭儀式，18日上午在頭份田寮路舉行，包括前總統馬英九、現任副總統陳健仁、國防部長嚴德發等人到場致祭，空軍司令部為表彰黃聖航的英勇表現，特別以將軍級典儀，由空軍樂儀式到場，並行覆蓋國旗儀式，空軍司令熊厚基並頒發行政獎狀給黃聖航，由黃母代表接受，公祭儀式結束，送靈隊伍行經頭份市區後送往火化，忠骨將永祀內湖五指山軍人公墓。

原階少校的黃聖航在殉職後，國防部特別追封黃聖航晉級中校；事發當天，黃母得悉愛子殉職，即要求將愛子遺體送回苗栗頭份老家，讓她看最後一眼，所以黃聖航的遺體都暫厝老家。

18日上午8時，家屬親友及黃聖航軍中同袍瞻仰遺容後，在家屬親友、玄門總會法師及多家陣頭的護送下，將黃聖航棺木移往田寮路公祭會場，接著進行家祭等儀式。空軍司令部為了表彰黃聖航的英勇表現，特別以將軍級儀典，指派空軍樂儀隊到場護靈。

上午10時，包括國防部長嚴德發、空軍司令熊厚基、副總統陳健仁、前總統馬英九、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮先後到場，由空軍司令熊厚基頒發行政獎狀給黃聖航，由黃母代表接受，隨即由4名空軍中校執行覆蓋國旗儀式後，陳健仁、馬英九、嚴德發等依序上前致祭。馬英九致祭時，徐耀昌、徐志榮及苗栗地區民代多人陪祭。

整個公祭儀式結束後，隨即由護送車隊將黃聖航棺木送往獅山火葬場火化，忠骨將永祀內湖五指山軍人公墓。

(中時 )