3年多前，一名還在警察大學就讀、並在警局實習的女大生，慘遭時任警務員的前輩，同時也是自己男友大學同學的阿豪（化名）撿屍性侵。阿豪事後坦承犯行，與被害女大生和解，賠償60萬元並錄影道歉，台中地院因此判他2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，2016年10月間，警大女大生與男友以及阿豪，在女大生男友住處吃宵夜、飲酒。席間阿豪不斷勸酒，女大生見男友在旁、加上對方是警界長官，因此答應一起喝紅酒。

之後女大生的男友先醉倒，阿豪將他扶進主臥房後，繼續與女大生對飲。最後女大生也不支倒臥沙發，阿豪竟將她抱進某空房間床上撿屍性侵。

隔日女大生驚覺遭性侵，在友人勸說下驗傷報案。台中地院審理後，考量阿強坦承犯行，且已跟被害人達成和解，賠償對方60萬元，並錄影道歉，因此判2年徒刑，緩刑5年。

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(中時電子報)