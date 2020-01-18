新竹市動保園區啟用，市長林智堅（中）牽毛孩歡喜入新厝。（羅浚濱攝）

新竹市動保園區啟用，動物住宿區可收容流浪犬250隻和流浪貓150隻。（羅浚濱攝）

新竹市動保園區啟用，市長林智堅呼籲民眾以認養取代購買。（羅浚濱攝）

斥資1.55億興建的新竹市動物保護教育園區，18日由市長林智堅、農委會畜牧處動保科長鄭祝菁等人及公關犬共同剪綵啟用，林智堅並牽著毛孩歡喜入新厝，呼籲民眾以認養取代購買，一起照顧毛小孩。

林智堅指出，原本動保園區從1999年啟用，鐵皮屋建物空間狹小，不太通風下雨天還會漏水，2015年7月成立動物保護及防疫所後規畫建造新園區， 歷經3年新興建完成的動保園區更有「4大不同」。

林智堅說，首先是空間變大，400坪空間擴增為1331坪，同時投入900萬元購置動物專用數位X光機、彩色超音波、血液生化檢查儀器等全方位醫療設備，讓動物受到最好的照顧，並招募60位志工陪伴毛小孩運動，全區還設有音樂系統，讓毛小孩放鬆，也增添園區藝術氣息。

「進步的城市要對動物友善！」林智堅感謝農委會補助1.08億元，投入總經費1.55億元新建動保園區，提升收容動物福利與良好的中途照顧，希望園區動物都不要住太久，可以找到永遠的家，歡迎民眾參與動保園區的課程，以「認養取代購買」。

動保所表示，新園區可收容流浪犬250隻、流浪貓150隻，動物住宿區皆可曬到太陽，屋頂有綠化與雙層屋頂以降溫，此外還有室內外運動空間、動物行為訓練教室及各種完善的醫療檢疫設備。

(中時 )