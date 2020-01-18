謝忻上節目分享發生不倫戀後心路歷程。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

謝忻去年6月爆出與阿翔不倫戀，日前她上《單身行不行》分享心路歷程，她說事發後媽媽和好友王少偉都令她十分感動，尤其王少偉曾在咖啡廳大罵她，當下謝忻淚流滿面，但王少偉仍指著她批評說：「老天現在就是要收拾妳」，並提醒她家人才是世上最重要的東西，連珠炮式開譙讓謝忻坦言有如被打了好幾個巴掌，也因此清醒才站起繼續向前走。

謝忻分享說，事發後有不少酸民都到她的社群網站罵她，但她提醒經紀人不要刪除，「所有的紀錄我都是放著，因為我刪掉又怎麼樣，你刪掉部見得就會消失，倒不如就勇敢面對」，好壞留言謝忻都選擇留下，她還舉例自己曾回了罵她的留言，有人先罵了一堆髒話，然後說：「看到妳就噁心想吐」，她沒生氣卻回應：「你要好好照顧自己的腸胃喔」，笑翻眾人。

至於家人方面，謝忻說事情爆發後，她以為會被檢討甚至趕出家門，但父母異常的沒多說什麼，媽媽只跟她說：「妳就回來家裡就好」，讓她感受到自己擁有的很多，也更感到內疚，「回家就好」這四字也變成支持她走下去的力量。

而謝忻和王少偉認識多年，事發後王少偉選擇用大罵代替安慰，有次兩人約在咖啡廳，談到此事王少偉痛罵說：「妳活該啊！老天爺就是來收拾妳，誰叫妳要這個樣子，妳要哭就哭啊！」，不顧謝忻狂哭，但此舉讓謝忻感覺有如當頭棒喝，像被打了好幾個巴掌，坦言因此覺醒也最感謝王少偉，還笑說以後王少偉老了進安養院後，「一定每天花3小時推他」。

(中時電子報)