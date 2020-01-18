大學學測第二天，基隆考區共計33人缺考，海大考場今上午數學考科傳兩件手機違規，1件手機未關機在置物區發出響鈴，另則有考生手機未關機，並從口袋掉出來被監試人員發現，均呈報大考中心處理，將視情節輕重處罰，最高扣該科全部成績。

負責基隆考區試務的國立海洋大學表示，第二天考科為數學、國寫與自然，今天早上數學科，海大試場1258人報考、24人缺考，基隆女中試場812人報考、19人缺考，共計2起違規，連同昨天英文考科另有3人因未帶證件依規定被扣1級分。

(中時 )