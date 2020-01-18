手機從口袋裡彈出來 基隆學測2違規 14:442020/01/18 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大學學測第二天，基隆海大試場數學科傳2起手機違規。（許家寧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大學學測第二天，基隆考區共計33人缺考，海大考場今上午數學考科傳兩件手機違規，1件手機未關機在置物區發出響鈴，另則有考生手機未關機，並從口袋掉出來被監試人員發現，均呈報大考中心處理，將視情節輕重處罰，最高扣該科全部成績。 負責基隆考區試務的國立海洋大學表示，第二天考科為數學、國寫與自然，今天早上數學科，海大試場1258人報考、24人缺考，基隆女中試場812人報考、19人缺考，共計2起違規，連同昨天英文考科另有3人因未帶證件依規定被扣1級分。 (中時 ) #基隆 #手機 #違規 #考科 #口袋 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》5G錢坑深不見底，考驗電信業口袋深度 08:012020/01/14 財經 《產業》雲頂郵輪攻智慧旅遊，自助報到機進駐基隆港 11:592020/01/14 財經 三星新摺疊機名稱提前曝光 或為Galaxy Z Flip 12:302020/01/14 科技 基隆港推新制 20秒即可登船 16:282020/01/14 生活 基隆港推新制 5步驟20秒登船 04:102020/01/15 地方新聞 理賠高 手機險熱銷 04:102020/01/16 投資理財 北市百貨賣場安全抽檢4家知名業者挨罰 17:012020/01/16 生活 春節期間埔里分局加強取締拖吊 以維護市區交通順暢 17:412020/01/16 生活 電動車未戴安全帽 外籍移工佔比高 16:252020/01/17 社會 Google Pixel 4a或用兩款處理器 首度支援5G 17:252020/01/17 科技 生活熱門新聞 好市多又現喪屍潮 一看搶購商品網傻眼：這也行？ - 生活 罷韓第一階段通過 韓國瑜回12字 - 生活 尾牙端出白吐司員工氣炸 網看照片傻：年輕人不認得名菜？ - 生活 買好市多「神物」爽用7年 網驚喊：有天理嗎 - 生活 春節天氣曝光！彭啟明：除夕後恐變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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