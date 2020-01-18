大陸廣州番禺，本月17日破獲一起詐騙案件，一名22歲男子，謊稱自己是中醫師，在取得一名78歲宋姓老奶奶的信任後，兩人2018年成為男女朋友。男子在交往期間，騙取宋奶奶170萬元人民幣（約合765萬元新台幣）。目前，該男子已被番禺警方依法刑事拘留。

根據「南方都市報」報導，宋奶奶本身患有糖尿病，她是在2016年透過保健品廣告，認識了一名自稱「北京同仁堂老醫師」的男子，在後來的2年內，宋奶奶陸續向這名詐騙她的男子，購買了

約90萬元新台幣的保健品，兩人並在2018年約定交往，變成情侶。

後來男子在2019年10月，謊稱兒子跟人打架，跟宋奶奶要求約50萬元新台幣請律師，宋女聽從要求，辦了一張新的銀行卡給對方；同月底，男子又向宋女要求約315萬的新台幣救急，還辯稱因兒子的事情，被警察單位監聽，要她不要再打電話，宋女一直等到2019年12月都找不到該男子，才察覺有異，報警處理。

警方立即成立專案組偵查，後來在本月8日在甘肅一處民宅抓獲該男子，現場並繳獲贓物小汽車一輛。男子後來坦承，她在得手宋奶奶100萬元人民幣之後，他在第一時間立刻買了一輛車，剩餘的錢責用於日常生活開銷。

(中時電子報)