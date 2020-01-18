農曆春節還沒到，但屏東最知名的走春景點「屏東熱帶農業博覽會」18日搶先登場，當中最吸睛的彩稻田今年是由OPEN家族代言，開幕首日吸引不少遊客搶拍，連行政院長蘇貞昌（右三）也來朝聖。（謝佳潾攝）

屏東最知名的走春景點「屏東熱帶農業博覽會」18日搶先登場，27公頃大的園區規畫迎春花海、夢幻彩瓜廊道、水產館、水果樂園及毛小孩園地等26個亮點主題區。（謝佳潾攝）

屏東最知名的走春景點「屏東熱帶農業博覽會」18日搶先登場，開幕首日吸引不少遊客前來共襄盛舉。（謝佳潾攝）

農曆春節還沒到，但屏東最知名的走春景點「屏東熱帶農業博覽會」18日搶先登場，27公頃大的園區規畫迎春花海、夢幻彩瓜廊道、水產館、水果樂園及毛小孩園地等26個亮點主題區，當中最吸睛的彩稻田今年是由OPEN家族代言，開幕首日吸引不少遊客搶拍。

「熱博會是屏東農業軟實力的展現！」屏東縣長潘孟安指出，屏東不僅是農業大縣，更是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，而為發揮農業軟實力，縣府以農試所育成彩稻品種，藉熱博會種出不同造型的彩稻圖騰，讓大家看見屏東的驕傲。

潘孟安說，除了彩稻外，園區也融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食的地景圖案。他開心地說，每年熱博會的主題都不同，而這不僅締造各式話題，遊客也逐年增加，尤其在春節期間，造訪的人數屢創新高。

「來這裡，一定要拍一下。」受邀出席開幕典禮的行政院長蘇貞昌也忍不住與彩稻田來個大合照，他說，屏東氣候宜人，農漁畜產品質優良，屏東農業的轉型，令人耳目一新，邀請全國民眾春節一定要來屏東熱博走春。

據屏縣府統計，去年熱博會入園人數高達180萬，而今年以開幕人潮來看，可望再次突破紀錄；屏縣府指出，活動至2月9日止，除1月24日除夕休園外，每日開園時間為早上9點到下午5點，採免費入園，但酌收汽車100元，機車30元清潔費。

(中時 )