美國饒舌天王阿姆（Eminem）新專輯《Music To Be Murdered By》中的一首歌曲《Stepdad》（繼父），歌詞寫道「我在講得是安樂死，就像在台灣的小孩子」，讓台灣歌迷聽了相當困惑。

美國饒舌歌手阿姆（Eminem）的新歌《Stepdad》（繼父），歌詞是在描述繼父對他的暴力行為，讓年幼的他曾起了殺念，「在他夜裡入睡時我都會幻想，最佳時機是否來到，暗中注射致命毒藥，如同他們對待我的寵物那般，我在講得是安樂死，就像在台灣的小孩子。」

這段歌詞讓台灣歌迷聽完相當困惑，有網友留言詢問，歌詞中提到的「孩子」是不是寵物之意？但也有人解釋，歌詞中的安樂死是雙關語，安樂死的英文「euthanasia」與「youth

in Asia」（亞洲的年輕人）念起來相似，推測台灣可能只是當成亞洲代表，不過其中真正的意涵，只有阿姆本人才知道。

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(中時電子報)