謝和弦被正宮Keanna舉報吸大麻遭逮後，不僅撕破臉還互相控告對方，關係正式宣告絕裂，不過最新消息指出他已經向莉婭求婚成功，為了順利迎娶她進門，更用特急件訴請離婚，希望能早點跟Keanna不再有任何瓜葛。

根據《ETtoday星光雲》報導，謝和弦今天已向法院訴請和Keanna離婚，預計年後將迎娶莉婭進門，為了讓婚事按計畫進行，更用特急件訴請離婚，不難看出想早點斬斷這段婚姻，此外他更提供兩人對話紀錄，只見謝和弦不僅大讚莉婭勇敢，更向她甜蜜喊話：「就算全世界與我們為敵，我還是會拚命保護妳」，對此莉婭則回應：「謝謝你愛我，身分證ID給你簽名」，謝和弦則回覆：「和我簽下神聖的契約吧」，言下之意透露兩人決定互許終生，準備朝婚姻之路邁進，更不忘強調：「她值得，為了愛我受這麼多攻擊」。

謝和弦與Keanna關係已經正式決裂。（圖／中時資料照）

至於和Keanna隔天交火進來似乎稍微停歇，不過卻又傳出兩人前一晚又在電話中爆發爭執，謝和弦更是不留情面怒斥：「我不是妳老公，永遠都不會再是，永遠恨妳入骨，謝謝妳逼死我，再見」，兩人關係看來是已經回不去了。

(中時電子報)