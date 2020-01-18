新北市板橋警分局警員王閔南去年11月查尋完成一項尋人任務，讓失散14年無名屍能找到回家的路，算是圓滿的另類團聚。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局警員王閔南去年11月查尋完成一項尋人任務，讓失散14年無名屍能找到回家的路，算是圓滿的另類團聚。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市板橋警分局警員王閔南去年11月查尋完成一項尋人任務，讓失散14年無名屍能找到回家的路，算是圓滿的另類團聚。

蕭姓女子於2006年8月13日發現一周已沒有兒子蕭政良音訊，於是向台北市警察中山分局圓山派出所報案，除了警方的協助尋人之外，家屬也想盡各種辦法及管道連絡，透過詢問親朋好友，但卻遲無下文，只能向上蒼祈求保祐兒子在外人平安無事能夠早日歸來，這一等就是14年。

蕭政良失蹤期間，母親都代為扶養孫子，直到三年前蕭母因病往生，最後的遺言及心願都還是牽掛著失蹤多年的兒子身上，進而交代孫子，有能力的話還是要抱持著找尋爸爸的期許，目前念大學的兒子也毫無頭緒的找尋著爸爸，還好有母親一路上鼓勵著，才能一路堅持尋找爸爸的下落。

2006年8月15日在基隆和平島皇帝殿外海100公尺發現年約30至35歲的男性浮屍，經由基隆海巡署打撈安置在基隆殯儀館至今。一具沒有身分證明，因泡水只剩下變形五官的「無名屍」要怎麼辨識？

王閔南於2019年7月14日經由過濾清查身分不明舊檔案資料庫及比對失蹤人口資料交叉分析之下，發現該具無名男屍其身上的特徵，與蕭母間報案所描述的狀況有些微關連性，就這樣串起了尋人任務的開頭，透過戶役政資料比對之下，進而與家屬連絡其狀況應是屬於生前落水溺斃，希望家屬前來採取DNA(去氧核醣核酸)進行比對，最後比對結果證實該具無名男屍正是離家失蹤的父親，也讓在外漂流許久的父親能回家與家人另類重逢團圓。

而該案的後續也由「中華民國善願愛心協會」的志工朋友們所提供的「弱勢家庭全套免費殮葬服務」，於11月底在台北市第二殯儀館舉辦一場遲了14年的告別式。按民俗禮儀有師父引魂、師姊誦經、滿七生蓮法事、16呎花山布置、素三牲12菜果飯、四果、供品、金銀紙錢香、15吋放大遺照加框、骨罐、靈位牌、供飯等。火化後安奉由志工集資的新店吉樂寶塔長眠。

而告別式進行時將由善願愛心協會十位志工集資認養致贈慰問金36000元予就讀國立大學電機系大四的蕭同學，鼓勵好好讀書。另善願「逆轉勝」工程將此案列入助學金對象,同樣由志工認養協助5000元／月,直至蕭同學畢業。由協會志工朋友們親力親為的幫助弱勢家庭辦理後事，除了能節省龐大的喪葬經費，且服務的意義也更重大，感謝該協會的善願幫助。

板橋警分局分局長林富助呼籲，社會上還是有很多類似的個案你我生活周遭發生，若是家中有失蹤人口請謹記三步驟：1.盡速向警察機關報案。2.請上衛生局網站找到該地區責任醫院。3.各區市立殯儀館。畢竟警力有限、民力無窮、警民聯手合作協尋失蹤人口返家，讓失蹤者能落葉歸根。

(中時 )