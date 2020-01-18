新北市民防大隊長吳建亨、義警大隊長鄭誼宏為了感謝義警、民防兄弟無私的辛勞付出，於16日特別前往板橋警分局慰問。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市民防大隊長吳建亨、義警大隊長鄭誼宏為了感謝義警、民防兄弟無私的辛勞付出，於16日特別前往板橋警分局慰問。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

109年加強重要節日安全維護工作即將開跑，今年自1月16日22時起至1月30日24時止為期15天，新北市板橋警分局員警和義警、民防全體總動員，為市民守護著社區平安寧靜，要讓板橋分局轄區民眾安心過好年。

新北市民防大隊長吳建亨、義警大隊長鄭誼宏為了感謝義警、民防兄弟無私的辛勞付出，於16日特別前往板橋警分局慰問，在分局長林富助陪同下，向民防中隊長楊三雄、義警中隊長陳福源所率領的民力幹部們逐一關懷、打氣，除了贈慰問金，也提醒民力兄弟們在寒冷氣溫下記得做好保暖工作。

加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，板橋警分局除了投入大量警力，也協調義警、民防等各協勤民力團隊積極配合維護轄區治安，市長除了對板橋分局的用心表示讚賞，更對員警及協勤民力去年一整年為治安、交通付出的辛勞表示感謝。

另外，也期許在板橋分局長林富助的創新思維與強大執行力的帶領下，持續專注於「斬手」、「防竊」、「掃毒」暨「金融機構安全維護」等治安工作，藉由警察及協勤民力的共同投入，讓新北市民都能「平安順遂、諸事大吉」。

(中時 )