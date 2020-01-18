許多人認為私生活混亂才會得性病，不過醫師在節目上分享，無性經驗的少女下體爆出花椰菜，讓家人難以置信，後來發現在外念大學的哥哥是元凶，因返家時與家人共用毛巾，才意外讓妹妹中鏢。

外科醫師江坤俊在節目《醫師好辣》上分享，有位病患和自己的嫂子押著還在讀高中的16歲姪女來看診，檢查發現，少女的私處竟長出三朵花椰菜，也就是「菜花」，即便少女不斷解釋自己並沒有性經驗，但媽媽與姑姑皆認定少女早偷嘗禁果，因此氣到不行。醫師連忙解釋，得菜花90%是透過性行為，但仍可能是透過其他管道感染。

後來，少女的姑姑來看診與醫師分享，回去以後差點家庭革命，才發現真兇原來是少女的哥哥，因為哥哥已經念大學，出門在外染上菜花，不敢告訴家裡人，便用打工賺來的錢自己處理掉了，但回家住偶爾會與家人共用毛巾，才讓少女在不知情的狀況下受到感染。

而江坤俊醫師也補充，不小心得到菜花其實不用太害怕，反而要積極去治療，而健保局也有推廣9到26歲的女性可以施打子宮頸癌疫苗，以預防未來得到菜花的機率，此外，這個疫苗男性也能夠施打，可以幫助預防癌症。

(中時電子報)