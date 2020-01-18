新北市海山警分局16日至19日連續4天，結合志工針對轄內人潮處實施犯罪預防宣導活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局16日至19日連續4天，結合志工針對轄內人潮處實施犯罪預防宣導活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局16日至19日連續4天，結合志工針對轄內人潮處實施犯罪預防宣導活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局16日至19日連續4天，結合志工針對轄內人潮處實施犯罪預防宣導活動。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

農曆年將近，看好荷包好過年！新北市海山警分局16日至19日連續4天，結合志工針對轄內人潮處實施犯罪預防宣導活動，發送精緻春聯、特級紅包袋、中性筆、實用砧板、吸水擦髮巾及超吸水運動毛巾等（送完為止）等。

另為了吸引民眾並加深印象，特於16日配合吸睛的警察大頭娃娃，沿漢生東路-區運路-民安街-中山路，行經深丘福德宮、板橋遠東百貨、新北市政府、板橋大遠百等處，同時準備各類防竊、防搶、防詐騙文宣及宣導品發放給民眾，細心提醒過年期間防竊、防搶、防詐騙的安全概念及因應作法，深獲民眾熱情回應。

警方表示，農曆春節是國人傳統重要節日，許多民眾都利用多日連續假期返鄉或出遊，因此防竊、防搶、防詐騙等安全維護是警方最重視的工作，除加強轄區金融機構、超商、銀樓、投注站等處安全維護外，另主動聯繫電視臺、廣播電台、商家、里辦公室等協助託播預防犯罪宣導標語、配合社區、里辦公室及社團等機關辦理宣導活動，防制竊案及搶案及詐騙事件發生、淨化轄區治安。

海山警分局長林温柔呼籲，民眾注意居住安全、時時提高警覺、加強守望相助，避免歹徒伺機侵犯及詐騙，另出門在外，注意身邊可疑人物、貴重物品不離身、家家戶戶平安過好年！

(中時 )