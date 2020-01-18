台北市中山區的李姓里長舉辦睦鄰聯誼活動，卻在向區公所申請補助款時被控貪汙，台北地檢署偵查後，發現睦鄰活動的實際支出遠高過補助款金額，且旅遊業者也證明活動支出大於補助款，檢方認定李姓里長沒有貪汙，將他不起訴處分。

台北市各區每年都有補助睦鄰互助聯誼活動6萬元，依規定必須由里辦公處提供附有活動照片的成果報告表、費用明細及單據由區公所送台北市審計處審核，才能請領補助款。

李姓里長在2019年3月間舉辦宜蘭1日遊的睦鄰聯誼活動，被控向每位參加里民收取999元，非里民收取1200元，總計向84位參與民眾收了8萬餘元，卻提供8萬餘元的單據給里幹事，虛偽登載自行籌措2萬4000餘元，向區公所請領6萬元的全額補助，涉犯《貪汙治罪條例》的職務詐欺罪。

檢方偵查時，李姓里長喊冤表示，活動總共開銷14萬4000餘元，而不是8萬4000餘元，只是區公所告知要申報6萬元補助款，需提供6萬元以上的單據才能核銷，才向承辦的遊覽車業者要求代為準備6萬元以上的發票及單據。

檢方傳喚承辦活動的張姓旅遊業者，他證稱活動實際開銷是14萬4000餘元，也提供了去年2月開具的14萬4000餘元估價單並在估價單註明收到了里長14萬4000餘元的款項。里幹事也證稱里長是為了核銷補助款，所以只提供了8萬4000餘元的收據，他並未取得活動全額支出的收據，也不知道實際開支。

檢方認定，市政府補助的6萬元加上里辦公處自籌的8萬1000餘元，仍未超過全部支出的14萬4000餘元，不能認定李姓里長有中飽私囊詐領財務的不法犯行，因此將里長不起訴處分。

(中時 )