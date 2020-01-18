首座民間造型點塔位在宜蘭花蓮交界和平溪出海口，不管是開車或是乘坐北迴鐵路都可以看到。（圖/台電提供）

1月起搭乘北迴鐵路、或行駛在通車後的蘇花改公路，會驚見一座「非典型」電塔！台電5年前向民眾徵選創意電塔，歷經2年施作，首座由民眾設計的電塔終於誕生在蘇花改沿線，外型以「生」古字為意象，採用與現行紅白相間或灰色截然不同的全白色系，像是一座雕塑品。台電表示，後續仍有2、3件入選作品有實體化可行性，正在評估設置地點。

這座民眾設計電塔位在位在蘇花改公路的和平到漢本之間，全名叫「和仁~漢本線2號電塔」，是台電配合蘇花改特高壓用電需求引接線路新建的3座電塔之一。除外觀亮眼，更提供蘇花改路段觀音、谷風隧道的通風、照明、儀控及安全設施等營運用電，每小時可送電約23萬度。

台電2015年首度舉辦電塔創意造型設計競賽，想外界廣徵創意電塔造型發想，從50組團隊參賽中選出10名得獎作品，再經綜合評估景觀造型、結構建材、製造施工及維運等實際可行性後，最終選定由凱銳光電公司設計副理蔡可育設計的作品「生」，作為全台首座創意造型電塔。

台電說明，全台目前共有近2萬座電塔，搭起超過1萬3000公里輸電線路，雖然電塔為民眾用電存在，卻不時被視為鄰避設施，因此嘗試舉辦電塔設計競賽讓民眾實際參與，以「自己的電塔自己設計」為念，讓民眾感受電力與生活息息相關。

此座民間設計電塔高48公尺，台電說，為呈現「生」字的漸變曲面外型，無法沿用既有電塔所採角鋼搭接，而須以較複雜的鋼構焊接再栓接成型，先在工廠將鋼板精準裁切彎成3D曲面並一片片焊接，接著再運到宜花交界現場組裝；因造型獨一無二，吊掛定位及調校皆需特別注意，甚至曾同時出動200噸、120噸及80噸等3台「重量級」吊車，組裝時間較既有電塔多出1倍，整體從細部設計、工廠產製、運輸到現場組裝，歷時2年。

設計師蔡可育是光電公司的設計副理，就讀雲科大工業設計研究所時期就曾獲「2007裕隆日產汽車創新風雲賞」、「 2009育秀盃創意設計大賽」的兩項金獎獎項，進入業界後公司產品也曾得到德國紅點設計大獎肯定。蔡可育說，當初因沒嘗試過此類型設計、覺得有趣，因而報名電塔設計競賽，沒想到台電竟然「玩真的」，把自己得獎作品化身實際輸送電力的電塔，成為他作品中名符其實的「最大巨作」。

蔡可育說明作品發想理念，電塔彎曲結構部分參考現有橋樑設計，並以「生」古字向上生長的造形意象，連結設置地點的自然環境，期望呈現生生不息的循環意涵。

台電表示，首座創意造型電塔位於宜蘭花蓮交界和平溪出海口，民眾現在搭乘北迴鐵路(台鐵宜蘭漢本站至花蓮和平站間)，或開車行駛在蘇花改(新台9線143K)或是舊有的蘇花公路(台9丁線156K)時，都可以看見這座最美電塔。

(中時 )