劉男16日晚間欲生火烤肉時，瓦斯罐不慎滾入火中，瞬間爆炸造成他全身36％面積1至2度燒燙傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

劉男16日晚間欲生火烤肉時，瓦斯罐不慎滾入火中，瞬間爆炸造成他全身36％面積1至2度燒燙傷。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

爆炸瓦斯罐與烤肉網仍留在事發現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

爆炸瓦斯罐焦黑一片。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮22歲劉姓男子16日晚間7點多，在苑坑里住家外空地，獨自以瓦斯噴燈生火烤肉時，瓦斯罐不慎滾入火堆中，瞬間引起爆炸，導致他全身有36％面積1至2度燒燙傷，家屬緊急撥打119救援，緊急將他送往苑裡李綜合醫院急救。

劉男16日晚間7點多，在住家外空地準備生火烤肉，在操作瓦斯噴搶時，瓦斯罐不慎滾入火堆，瞬間引起爆炸，劉男遭燒燙燒，全身共有36％面積1至2度燒燙傷，面部及四肢均有傷勢，救護人員到場時，他雙手高舉空中，痛苦哀號。

家屬與救護人員合力將他慢慢攙扶上病床，送入救護車，由劉男表哥陪同前往苑裡李綜合醫院急救，途中劉男雙手高舉空中扭曲晃動，表情痛苦，救護人員立即給予降溫、保暖、心理支持等救護處置，劉男經急救後住院觀察，暫無生命危險。

劉男友人事後在臉書po文指出，事發當時，劉男疑似是看到有小朋友路過，擔心瓦斯罐就快爆炸，才想趕快伸手將它撿開，很難過自己受傷了，不過也慶幸受傷的不是無辜的小朋友。

劉男18日受訪時，還原事發過程，他眼見瓦斯罐滾入火堆，擔心小朋友被爆炸波及，他以肉身擋在小朋友面前，情急之下，雙手伸進火堆撿拾瓦斯罐，要將它丟開時，瓦斯罐承受不住高溫，在他的面前瞬間爆炸。

(中時 )